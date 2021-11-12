Волонтеры Владимира, Мурома и Коврова получат бесплатные проездные

Как сообщает администрация Владимирской области, в ходе встречи с членами региональной Молодежной думы врио губернатора Александр Авдеев обсудил с ребятами вопрос о работе волонтеров, чья работа в период пандемии сместилась в сторону оказания выездной помощи, в особенности пожилым людям, причем не только физической, но и чисто моральной — иной раз волонтеры навещают стариков, чтобы просто их порадовать в непростой ситуации.

Естественно, что эти мероприятия связаны с многочисленными разъездами, и ранее уже поднимался вопрос о необходимости предоставления волонтерам бесплатных проездных.

Как сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, этот вопрос уже решен — волонтеры из Владимира, Мурома и Коврова получат проездные для поездок на общественном транспорте. В планах руководства региона — распространить этот опыт на другие муниципалитеты области.