Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 ноября 2021 16:46

В Меленковском районе пожар уничтожил деревенский дом

Происшествие случилось во втором часу дня 11 ноября в селе Денятино
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В 13.28 диспетчерам пожарной части позвонили граждане, сообщившие о горящем доме в селе Денятино на улице Советская.

Вскоре к месту ЧП прибыли восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Как выяснилось, горел деревянный одноэтажный жилой дом, причем к моменту прибытия расчетов он горел уже по всей площади.

Пожарным удалось ликвидировать пламя, однако строение выгорело практически полностью — площадь пожара составила 70 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.