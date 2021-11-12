В Меленковском районе пожар уничтожил деревенский дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В 13.28 диспетчерам пожарной части позвонили граждане, сообщившие о горящем доме в селе Денятино на улице Советская.

Вскоре к месту ЧП прибыли восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Как выяснилось, горел деревянный одноэтажный жилой дом, причем к моменту прибытия расчетов он горел уже по всей площади.

Пожарным удалось ликвидировать пламя, однако строение выгорело практически полностью — площадь пожара составила 70 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.