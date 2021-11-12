В Гусь-Хрустальном районе отремонтируют дорогу в деревне Якимец

Как сообщает администрация Гусь-Хрустального района, в настоящий момент подходят к завершению работы по укладке асфальта на подъездной дороге в деревне Якимец, где ведутся работы в рамках программы «Дорожное хозяйство Владимирской области 2014-2025 годов».

Помимо обновленного дорожного полотна, здесь появятся тротуары с разъездными площадками и ливневые стоки. На последнем этапе будет установлено уличное освещение и проведено благоустройство территории.

По словам подрядчиков, к началу декабря завершат устройство кюветов, прокладку электросети и собственно благоустройство.