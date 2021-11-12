Во Владимире квартирный вор пробрался в дом через балкон

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале ноября в отдел полиции по Фрузненскому району обратилась 46-летняя женщина, которая рассказала, что из ее квартиры исчезли инструменты и утварь на 7000 рублей.

Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили, что окно балконной двери было разбито, при этом входная дверь следов взлома не имела.

Через несколько дней сыщикам удалось выйти на след подозреваемого, в том числе благодаря показаниям очевидцев. По подозрению в краже был задержан 34-летний житель областного центра.

По версии следствия, мужчина знал, что хозяев нет дома, поэтому через балкон пробрался в квартиру, забрал все, что имело ценность, и спокойно удалился. Сам задержанный сознался в краже, а часть похищенных вещей была у него изъята.

В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.