Во Владимире после ремонта тепловых сетей открыли улицу Луначарского

Во Владимире после ремонта открыли улицу Луначарского. Теперь этот участок города вновь доступен для всех видов транспорта. Движение по улице открыли 12 ноября.

Напомним, что дорогу в данном месте перекрывали из-за ремонта на теплотрассе, который вели представители владимирского филиала «Т Плюс». В рамках технического перевооружения была выполнена перекладка 235 метров тепловой сети (в трассе), пролегающей под проезжей частью улицы Луначарского. Также здесь произвели реконструкцию строительных конструкций оборудования, позволяющую выдержать интенсивную нагрузку автомобильного потока.

"Новые трубопроводы оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения", - сообщали в компании. Также в "Т Плюс" обещали, что этот ремонт позволит избежать крупных аварий в зимний период.