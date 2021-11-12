Владимирцы стали реже жаловаться на банки

За девять месяцев этого года жители Владимирской области направили в Банк России 1232 обращения, причем более половины всех жалоб были связаны с работой банков, около 17% касались деятельности микрофинансовых организаций, 16% страховых компаний.

На банки владимирцы пожаловались 681 раз, при этом количество жалоб сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда регулятору поступали обращения по реструктуризации кредитов из-за пандемии. Сейчас жалобы на потребительское кредитование сократились более чем в два раза (209 жалоб), на ипотечное кредитование – почти в 2,5 раза (61 обращение). Владимирцы стали реже жаловаться на навязывание дополнительных услуг при заключении банковского договора, сократилось количество писем с заявлениями о невозможности выполнять обязательства по кредиту.

На микрофинансовые организации наоборот стали жаловаться чаще: количество обращений возросло на 63% и составило 206 штук. Недовольство людей в большинстве случаев вызывают методы взыскания задолженности. Количество претензий к услугам страховых компаний в регионе увеличилось почти на треть - до 193 обращений. Большинство традиционно связаны с полисами ОСАГО (95 жалоб). Среди прочего владимирцы высказывали недовольство отказом страховых компаний продать полис ОСАГО в день обращения гражданина. Банк России считает подобную практику недопустимой.

- Причиной для отказа в незамедлительном заключении договора ОСАГО могут быть ошибки в документах клиента или их неполный комплект, о чем страховщик должен сразу уведомить заявителя. Если же документы в порядке, а автомобилист готов оплатить полис, никаких отсрочек в его оформлении быть не должно, пояснил заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов.

Если у владимирцев возникли вопросы о деятельности финансовых организаций и есть жалобы на их действия, можно связаться со специалистами регулятора по телефонам контактного центра 8 800-300-3000, в чате мобильного приложения «ЦБ онлайн» или отправить обращение через интернет-приемную на сайте Банка России.