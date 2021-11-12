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Общество12 ноября 2021 11:06

Владимирцев приглашают присоединиться к благотворительной акции "Добрый подарок"

Подарки собирают для семей с онкобольными детьми
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Центральная городская библиотека Владимира вот уже третий год подряд приглашает жителей города и области принять участие в новогодней благотворительной акции «Добрый подарок» в пользу семей с онкобольными детьми Владимирской области.

Лечение онкологии довольно затратно, поэтому для многих семей праздничные подарки становятся непозволительной роскошью.

Что же дарить: новые книги, игрушки (кроме мягких), игры, головоломки, пазлы, наборы для творчества, детскую бижутерию. Также вы можете оставить подарки для мам: крем-мыло, гель для душа, крем для рук и т.д. Товары, бывшие в употреблении, недопустимы!

Акция пройдет с 13 ноября по 13 декабря. В это время вы можете принести подарки в Центральную городскую библиотеку (по адресу: Суздальский проспект, 2) и оставить их в специальной «Коробке смелости».