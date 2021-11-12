Медика из Мурома отстранили от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местной жительницы к ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» об оспаривании приказа об отстранении от работы и обязании произвести перерасчет заработной платы за период простоя.

Женщина работает в ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи», но 7 октября руководство вынесло приказ об отстранении ее от работы, в связи с отказом от прохождения вакцинации от COVID – 19. Но, как отмечает муромлянка, в соответствии с приказом Минздрава России от 21 марта 2021 г. № 125н, прививка от COVID – 19 входит в список профилактических прививок, которые проводятся при наличии добровольного согласия гражданина. Поэтому женщина считает, что принуждение к вакцинации недопустимо, и отстранение от работы в этом случае является незаконным, в связи с чем вынуждена обратиться в суд с настоящим иском. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.

Напомним, Владимирская область занимает пятое место с конца среди всез регионов страны по количеству вакцинированных, а накануне 11 ноября на брифинге директор департамента здравоохранения Константин Баранов, заявил, что антипрививочники среди медиков - настоящие враги.