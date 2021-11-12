Во Владимирской области кролиководческую ферму оштрафовали на 150 тысяч рублей

В декабре 2019 года специалисты Россельхознадзора отобрали пробы (охлажденные тушки кролика) у предприятия, которое занимается переработкой мясных продуктов с собственной кролиководческой фермы в Юрьев-Польском районе Владимирской области.

В пробах обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы. При получении непереработанного пищевого сырья от продуктивных животных, которые подвергались воздействию ветеринарных лекарств, должны быть соблюдены сроки их выведения из организма животных.

Длительное использование в пищу продуктов с остаточным количеством антибиотиков может стать угрозой для жизни и здоровья человека. Это вызывает аллергию, дисбактериоз, болезни системы пищеварения, крови и кожи.

13 мая 2020 года Россельхознадзор признал предприятие виновным в совершении правонарушения с назначением штрафа в размере 150 тысяч рублей. Однако юрлицо не согласилось с постановлением и обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании его незаконным. Решением суда от 29.04.2021 года заявленное требование было удовлетворено.

Затем Россельхознадзор подал апелляционную жалобу в Первый арбитражный апелляционный суд, которая удовлетворена. Решение Арбитражного суда Владимирской области отменено, а решение суда первой инстанции оставлено в силе.

17 августа 2021 года предприятие обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с просьбой отменить постановление от 21 июля 2021 года и оставить в силе решение суда первой инстанции.

29 октября 2021 года Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил кассационную жалобу предприятия без удовлетворения, а постановление Россельхознадзора признал законным и обоснованным.