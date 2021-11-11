Во Владимирской области начали действовать единые нормативы потребления отопления

С 1 октября начали действовать единые областные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению. В отдельных случаях ожидается рост платы за отопление, преимущественно в одно- и двухэтажных домах. При этом тариф на тепловую энергию остался неизменным относительно июля 2021 года.

Для соблюдения предельного роста совокупной коммунальной платы в размере 5,4 процента к уровню декабря 2020 года жители могут обратиться за компенсацией расходов в государственное казённое учреждение социальной защиты населения Владимирской области по месту жительства. Для этого необходимо оплатить квитанции, собрать пакет документов (перечень размещен на главной странице Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.

За компенсациями граждане могут обращаться как ежемесячно, так и с другой периодичностью (за 2021 год − до 31 января 2022 года). Срок рассмотрения заявлений – 30 дней, компенсация перечисляется на счёт, указанный в

С 1 октября начали действовать единые областные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению. В отдельных случаях ожидается рост платы за отопление, преимущественно в одно- и двухэтажных домах. При этом тариф на тепловую энергию остался неизменным относительно июля 2021 года.

Для соблюдения предельного роста совокупной коммунальной платы в размере 5,4 процента к уровню декабря 2020 года жители могут обратиться за компенсацией расходов в государственное казённое учреждение социальной защиты населения Владимирской области по месту жительства. Для этого необходимо оплатить квитанции, собрать пакет документов (перечень размещен на главной странице Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области https://dtek.avo.ru).

За компенсациями граждане могут обращаться как ежемесячно, так и с другой периодичностью (за 2021 год − до 31 января 2022 года). Срок рассмотрения заявлений – 30 дней, компенсация перечисляется на счёт, указанный в