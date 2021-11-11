В Коврове местные жители задержаны за кражу черного металла

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях ковровская полиция завершила расследование уголовных дел, возбужденных на 39 и 40-летних местных жителей.

В минувшем мае в полицию поступило заявление об исчезновении металлических изделий. Хранившихся на территории строящегося дома. В ходе работы оперативники установили личности подозреваемых и задержали их.

По версии следствия, мужчины попали на территорию дома через проем в заборе, погрузили в тележку стремянку, лестницу, кабель и еще кое-какие вещи, после чего увезли и сдали их в пункт приема металлолома. Всего у них вышло 130 килограммов металла на 2800 рублей.

Уже в ходе следствия оказалось, что один из них причастен к краже двух велосипедов, который был украден еще в марте из сарая, расположенного в Коврове.

Тогда ущерб составил 12500 рублей. Оба велосипеда в результате удалось найти и вернуть законным владельцам.

В скором времени оба уголовных дела начнет рассматривать Гусь-Хрустальный районный суд.