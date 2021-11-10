В честь Суздаля назвали самолет

фото пресс-службы АВО

Имя «Суздаль» присвоено авиакомпанией «Россия» (группа «Аэрофлот») воздушному судну отечественного производства Superjet 100 (бортовой номер RA-89125). Название и герб города размещены на носовой части фюзеляжа.

Самолёт имеет двухклассную компоновку и рассчитан на 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 − в экономическом. Он приступил к полётам по маршрутной сети авиакомпании из Москвы в Белгород, Сыктывкар, Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород и Сочи. Вечером после официальной презентации «Суздаль» совершил рейс в столицу Удмуртии.

- Выполняя полёты по региональным маршрутам, этот лайнер расскажет пассажирам о нашей стране и об уникальном городе с многовековой историей. Увидев самолет «Суздаль» в разных аэропортах, путешественники, уже однажды посетившие город, захотят снова в него приехать, а те, кто ещё не бывал в Суздале, возможно, примут решение посетить этот действительно уникальный город, − объяснил замысел авиакомпании «Россия» её пресс-секретарь Сергей Стариков.

- Считаю, авиакомпания «Россия» проявила полезную инициативу для развития внутреннего туризма. Особенно она ценна в свете предстоящего празднования 1000-летия нашего города-музея, − прокомментировал факт присвоения самолёту названия «Суздаль» врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. − Теперь родное для всех жителей области название мы увидим не только на суше и в море (на Черноморском флоте есть наш подшефный корабль «Суздалец»), но и в небе».

Подготовка к юбилею Суздаля во Владимирской области идёт полным ходом. Торжества начнутся со встречи 2024 года. Суздаль станет Новогодней столицей России.