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Общество10 ноября 2021 15:52

Депутат ЗС Антон Сидорко попросил депутата Шевченко отдать КПРФ свой мандат

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Лидер фракции коммунистов во владимирском Заксобрании Антон Сидорко обратился с письмом к депутату Максиму Шевченко с просьбой отдать свой мандат партии КПРФ, сообщают наши коллеги из издания "Зебра-ТВ".

В письме Сидорко благодарит Максима Шевченко за совместную работу на протяжении последних лет, однако в конце говорит, что тот не может дальше работать в ЗС, так как является представителем партии РПСС, а это конкуренты КПРФ на выборах. При этмо сам Максим Шевченко, по сути, занимает место одного из коммунистов.

Сам Максим Леонардович пока не дал четкого ответа на это предложение. Он сказал, что готов встретиться с представителями регионального обкома КПРФ. И только после этого примет окончательное решение.