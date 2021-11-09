ЖК "Вишня-парк" будут строить выше и дольше

ЖК "Вишня-парк" на улице Мира строится с задержкой: изначально его должны были сдать в 2019 году, но сроки переносили несколько раз. Теперь администрация Владимира в очередной раз сдвинула сроки - до конца июня следующего года.

Протесты и возмущения жителей, купивших там квартиры, не помогают решить проблему. Более того, по решению застройщика - строительной компании "Транш" - здание станет выше: он решил построить дополнительный,пятый этаж, которого изначально не было в проекте. Мэрия повышение согласовала. По слухам, которые бродят среди дольщиков, здание хотят "поднять" сразу на четыре этажа, но официального подтверждения этому нет. Кстати, в областной администрации подчеркивают, что согласовывать такие решения - полномочи муниципалитета, область к этому отношения не имеет.