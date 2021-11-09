Во Владимире перенесли срок открытия развязки Чапаева-Сперанского

Ранее городскими властями было объявлено, что долгожданная дорожная развязка на улицах Чапаева, Сперанского и Василисина откроется в первой декаде ноября. Однако декада подошла к концу, а открытие еще не состоялось.

Как уточнил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович, развязка действительно еще не открыта.

- Имеются небольшие недочеты чисто технического характера, которые подрядчик должен в самое ближайшее время устранить, - сообщил Карпилович, уточнив, что открытие может состояться уже в ближайшие несколько дней.

Другой наш источник в мэрии областного центра отметил, что у градоначальников есть претензии по поводу вырубок асфальта (места, откуда брались пробы), а также в части расположения некоторых дорожных знаков. Помимо прочего, до сих пор не был решен вопрос с пешеходным переходом, который потребовали местные жители на улице Сперанского.

- И проектировщики и ГИБДД в конечном счете высказались, что переход там совершенно неуместен, однако этот вопрос тоже повлиял на сроки открытия, - резюмировал собеседник, заявив, что пока в качестве неофициальной даты открытия называется 15 ноября. Будет ли полностью готов объект к этому времени – станет известно позже.