Во Владимирской области более 400 тысяч человек сделали прививки от коронавируса

Как рассказали в областной администрации, псостоянию на 9 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88 процентов из них занято (2038), свободны 277 коек. Всего 53004 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 47 человек. Заболело за те же сутки 323 жителя, умерло шесть. За период наблюдения в области отмечено 2299 летальных случаев.

При этом в регионе продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 433655 жителей региона, второй – 380859. Напомним, все пункты работают как в будни, так и в субботу.