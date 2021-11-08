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Происшествия8 ноября 2021 17:12

В Петушках заведующая детским садом обвиняется в получении взяток

Она обвиняется в двух эпизодах взяточничества
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях расследование уголовного дела в отношении заведующей детсадом было завершено. Ей инкриминируют получение взяток в значительном и крупном размерах.

По версии следствия, с августа 2017 по июль 2018 года она получила от предпринимателя более 75 тысяч рублей за заключение контрактов на поставку продуктов.

А с сентября 2018 по апрель 2020 года заведующая получила уже более 200 тысяч рублей за те же действия, но уже от другого бизнесмена.

Сама заведующая свою вину не признала, в настоящее время она находится под домашним арестом.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд, куда оно было направлено с утвержденным обвинительным заключением.