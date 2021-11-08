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Общество8 ноября 2021 9:45

Во Владимире гору грунта на развязке Чапаева-Сперанского убирать не планируют

Ее планируют оставить до «перспективного развития автодороги»
Алексей КОТМЫШЕВ
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После строительства новой развязки местные жители заметили огромную гору грунта, оставшуюся за пределами разворотного кольца напротив дома №4 по улице Василисина.

В горадминистрации Владимира о судьбе этого грунта и перспективах благоустройства оставленной после строительства территории в конце октября обещали сообщить позднее, что и сделали сразу после ноябрьских выходных.

«Земельный участок входит в границы строительства объекта «Мероприятия по улучшению улично-дорожной сети города Владимира. Реконструкция участка улицы Чапаева», где предусмотрено временное складирование грунта с учетом перспективного развития автодороги по улице Василисина по направлению к улице Красная», - гласит ответ за подписью руководителя управления по связям с общественностью и СМИ горадминистрации областного центра Александра Карпиловича.

Таким образом, говоря простыми словами, пока гора грунта останется под окнами местных жителей. В какие именно сроки власти планируют протянуть улицу Василисина до улицы Красная, либо начать производство иных работ, в настоящее время не сообщается.