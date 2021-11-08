Владимирцы теперь жалуются только на здравоохранение

Последняя неделя показывает, что в 33 регионе серьезные проблемы со здравоохранением. Если проанализировать количество жалоб в Центр управления регионом и то, на что жалуются жители Владимирской области, то становится ясно, что кроме медицины сейчас жителей региона ничего не интересует.

Из 1955 жалоб, пришедших в ЦУР-33, 1651 обращение посвящено как раз медицине. То есть почти 85 процентов жалоб владимирцев связано со здравоохранением. Оно и понятно. Коронавирус уже сам по себе дает нагрузку на региональную медицину. Добавим к этому уменьшение плановой помощи. Плюс огромные очереди к педиатрам и терапевтам из-за сезонных респираторных заболеваний. Однако владимирцы по-прежнему с большой неохотой прививаются. Несмотря на то, что открываются круглосуточные пункты вакцинации и выдаются выходные за прививку.

Остальные виды жалоб не так многочисленны. На ЖКХ пожаловались с 27 октября по 3 ноября всего 178 человек, а на дороги и вовсе 126.