Во Владимирской области в 2021 году смертность превысила рождаемость в 2,7 раза

Печальные данные опубликовал Владимирстат. Во Владимирской области в январе-августе 2021 года смертность превысила рождаемость в 2,7 раза. Родилось у нас 6573 человека, умерло - 17888.

По сравнению с январем-августом 2020 года число родившихся уменьшилось на 0,3%, умерших увеличилось - на 17,3%. Коэффициент рождаемости увеличился на 1,4%, смертности - на 18,9%. Коэффициент детской смертности увеличился на 10,3% и составил 6,4 умершего на 1000 родившихся.

При этом по сравнению с прошлым годом миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 34 человека. При этом если владимирцы активно уезжают в другие регионы, то им на смену в основном едут представители других государств. Всего к нам приехало 3744 иностранца, из них из стран СНГ - 3381 человек. Самое большое представительство из числа постсоветских республик имеет Таджикистан. В январе-августе 20231 года к нам приехали 930 представителей этой страны. На втором месте идет Украина (678), на третьем - Армения - 539.