Во Владимире продолжаются рейды на соблюдение масочного режима в транспорте

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции во Владимирской области по поручению главы региона ежедневно представители департамента транспорта и УГИБДД УМВД проводят проверки соблюдения масочного режима в пассажирском транспорте.

4 ноября было проверено 9 автобусов и 9 легковых такси на Вокзальной площади Владимира, а 5 ноября - 9 легковых такси и 5 автобусов городских маршрутов около гостиницы «Заря».

Осмотр транспортных средств проходил быстро: через точку, где стояли проверяющие, проехало порядка 40 автобусов. Было хорошо видно, что все пассажиры в масках, поэтому останавливали не все автобусы подряд, а только те, где «мелькали» лица с маской на подбородке. Зайдя в салон, проверяющие проводили краткие профилактические беседы о том, что после вакцинации маска - это ещё один защитный барьер, чтобы не заразиться коронавирусом и не попасть в больницу.

У всех пассажиров и водителей маски были в наличии, включая тех, кто их носил на подбородке, поэтому оснований к составлению административных протоколов не имелось.

Рейды по проверке соблюдения масочного режима в пассажирском транспорте в регионе продолжаются.