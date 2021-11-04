Во Владимирской области могут продлить работу дежурных групп в детсадах

Как сообщает администрация Владимирской области, в свете указния врио губернатора Александра Авдеева о продлении школьных каникул, соответствующее распоряжение 4 ноября было издано департаментом образования Владимирской области.

В распоряжении, в частности, дается указание до 14 ноября продлить каникулы подведомственным депобру учебным организациям (в основном это колледжи и училища), и рекомендовано муниципалитетам сделать то же самое в общеобразовательных школах.

Помимо этого, в распоряжении депобра есть строчка и о детских садиках. В частности, городам и районам рекомендовано «организовать работу муниципальных детских садов, в том числе в режиме дежурных групп с учётом потребностей родителей».

Муниципалитеты обязаны проинформировать департамент образования о принятых мерах до 8 ноября.

Таким образом сложилась ситуация, в которой пока нет окончательной ясности, будут ли продлены нерабочие дни для взрослого населения региона. Однако в случае продления нерабочих дней, детские учреждения окажутся к этому готовы. Сам Александр Авдеев ранее заверил, что пока окончательное решение о продлении выходных не принято.