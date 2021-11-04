Власти Петушинского района требуют приостановки строительства трассы М-12

Как сообщает администрация Петушинского района, накануне местные власти совместно с администрациями муниципальных образований проверили, как подрядчики и субподрядчики, занятые на строительстве автобана М-12, выполняют решения, которые ранее были приняты на совместном совещании.

В ходе проверки сотрудники администрации района обнаружили, что, вопреки обязательствам, подрядчики до сих пор передвигаются по несанкционарованным маршрутам через улицу Советскую в Покрове и по дороге на деревню Домашнево, а также хаотично паркуются на территории городов и поселков, так и не решив вопрос с организацией стоянок и доставки рабочих до места парковки. Помимо прочего, до сих пор не начаты работы по приведению местных дорог в нормативное состояние - соответствующих соглашений так и не заключено. Наконец, грузовики строителей банально не соблюдают культуру проезда и время от времени превышают скорость.

На основании этих фактов глава администрации Петушинского района Александр Курбатов решил инициировать приостановку всех работ на строительстве трассы М-12, пока подрядчики не выполнят свои обещания.

- Администрацией будет подготовлено обращение в прокуратуру района о принятии мер прокурорского реагирования в отношении организаций, осуществляющих строительство автомагистрали М-12, - сообщили власти Петушинского района.

Аналогичные бумаги планируется направить в Министерство транспорта России и врио губернатора Владимирской области, а в департамент природопользования петушинцы намереваются обратиться с требованием об отзыве всех лицензий на добычу песка в Петушинском районе.