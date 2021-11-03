Владимирские полицейские раскрыли квартирную кражу по следам ДНК

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Владимира завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи из квартиры.

В минувшем июле в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что из ее квартиры пропали юбилейные купюры, коллекционная серебряная монета, а также телефон и шуруповерт — в общей сложности неизвестный вор вытащил вещи на 90 тысяч рублей.

При этом следственно-оперативная группа при осмотре места происшествия обнаружила, что входная дверь следов взлома не имеет. Тем не менее, экспертам-криминалистам удалось собрать биологические следы, невидимые невооруженному взгляду, в то время как оперативники изучили записи с камер наблюдения и обратили внимание на мужчину, входившего в подъезд приблизительно во время, когда могла быть совершена кража.

Благодаря следам специалисты ДНК-лаборатории экспертно-криминалистического центра областного главка полиции смогли составить генетический профиль предполагаемого вора, а вскоре его личность была установлена. Им и оказался 31-летний ранее судимый местный житель.

После задержания он сознался в краже, а у него дома обнаружилась часть похищенных вещей. В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд.