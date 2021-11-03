В Муромском районе отменили карантин по африканской чуме свиней

Сразу две территории в Муромском районе признали свободными от африканской чумы свиней. Сначала карантин сняли с деревни Петроково Борисоглебского муниципального образования, где больных животных нашли в частном хозяйстве. Карантин продлился месяц, до конца октября. А 2 ноября карантин по опасному инфекционному заболеванию сняли в округе Муром напомним, очередной карантин по африканской чуме свиней ввели в округе Муром с 13 октября. Зараженную продукцию нашли в городе, на складе индивидуального предпринимателя на Владимирском шоссе, 5. Ограничения должны были продлиться фактически месяц - до 11 ноября, но сняли их раньше - 2 ноября.

Кстати, это был 13 по счету карантин по африканской чуме свиней в области в этом году, причем чаще всего ограничения вводили в Муромском районе.