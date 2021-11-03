В Петушинском районе один человек погиб на пожаре в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчеров Петушинского пожарно-спасательного гарнизона в 06.09. Звонившие сообщили о том, что горит дом №7 по улице Полевой.

На место ЧП выехали 13 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах, которые по прибытии на место обнаружили задымление внутри дома.

Одно звено газодымозащитников пробралось внутрь и выяснило, что возгорание произошло в одной из квартир. Пожарные потушили пламя на площади 3 квадратных метра. К сожалению, на месте было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Что касается квартиры, то там сгорела часть вещей, а также внутренняя отделка.

Причины пожара в настоящее время также устанавливаются дознавателями МЧС.