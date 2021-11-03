Во Владимирской области нашлись живыми трое пропавших подростков

В двенадцатом часу ночи на официальном сайте поисково-спасательного отряда появилась информация о приостановке розысков, а уже в 23.40 сведения дополнились сообщением, что трое мальчиков найдены живыми.

В УМВД России по Владимирской области подтвердили, что поиски детей завершились благополучно.

- Сотрудники УМВД России по городу Владимиру установили местонахождение несовершеннолетних, которые ранее были объявлены без вести пропавшими, - сообщили в отделе информации и общественных связей регионального главка полиции, добавив, что мальчики нашлись на территории областного центра.

Напомним — мальчики 12, 13 и 14 лет ушли в неизвестном направлении 1 ноября, с тех пор они находились в розыске. По сведениям полиции, все трое стоят на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних, и все это время находились во Владимире. Сейчас жизни и здоровью ребят ничто не угрожает.

Стражи порядка выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках.