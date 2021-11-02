Во Владимирской области ужесточили форму выписки коронавирусных больных

В ходе оперативного совещания по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией, прошедшего 1 ноября, было озвучено немало интересной информации. В том числе представители администрации Владимирской области поручили ужесточить показания к выписке коронавирусных больных.

Последнее было сделано из-за того, что врачи ковидных отделений во Владимирской области уже неоднократно сталкивались с поддельными сертификатами о вакцинации у поступивших в больницы пациентов. Чтобы избежать впредь этих фактов, теперь для выписки человека из ковидного госпиталя необходимо иметь не только отрицательный тест, но и анализ на антитела.

Что касается поддельных сертификатов о вакцинации, то все материалы по ним передаются в прокуратуру. А там уже занимаются административными делами.