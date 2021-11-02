Пункт вакцинации в "Глобусе" теперь работает до 20.00

1 ноября директор департамента здравоохранения Константин Баранов сообщил, что пункт вакцинации в Торговом центре "Глобус" будет работать дольше. В ходе оперативного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, было сказано, что эта точка является очень популярной у владимирцев. И необходимо увеличить график работы пункта.

Теперь врачи там будут заканчивать работу в 20.00. Время начало работы пункта не изменилось - он открывается в 10 часов утра.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе привито 400 тысяч человек, что составляет всего около 45,3 процента от плана. Особенно плохо прививаются жители региона в выходные, когда расходуется лишь 12 процентов вакцины.