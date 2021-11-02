Девочке из Гусь-Хрустального, найденной в лесу возле тела матери, подарили в больнице набор для рисования

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Сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ навестили в больнице 10-летнюю девочку, которую 25 октября нашли в лесу рядом с телом матери.

Напомним, что вечером 24 октября стала известно, что женщина из Гусь-Хрустального вместе с ребенком ушла в лес. Девочку нашли на следующий день около 6 часов утра недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района. Девочка находилась рядом с телом матери. Скорее всего, та умерла от переохлаждения, так как перед тем, как пойти в лес, она сняла одежду.

Девочке оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в местную детскую городскую больницу. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает. Чтобы скрасить больничные будни сотрудники Следкома подарили девочке набор для написания картины по номерам и другие полезные подарки. Выписать ребенка должны в скором времени.

Кстати, сейчас решается вопрос об оформлении родительских прав отцом девочки. Как нам сообщили в администрации Гусь-Хрустального района, родители были в разводе и разделили детей. Сын жил с отцом, а девочка с мамой.