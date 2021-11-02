Во Владимирской области за первое полугодие было госпитализировано 225 человек с обострением астмы

Почти год АНО "Про здоровье" реализует во Владимире проект "Лёгкое дыхание", который получил поддержку Фонда президентских грантов. Проект рассчитан на людей, страдающих бронхиальной астмой и ХОБЛ.

- Только в первом полугодии 2021 года с обострением астмы было госпитализировано 225 пациентов. По статистике прошлого года, впервые бронхиальную астму диагностировали у 829 жителей города Владимира, - говорит автор проекта "Лёгкое дыхание", врач-пульмонолог высшей категории Игорь Петряков.

С февраля на базе Владимирской городской больницы №4 проводились циклы занятий "Школа пациентов с бронхиальной астмой". Ее посетили 140 жителей Владимира. По их словам, они научились контролировать своё состояние во время приступа, освоили правильную технику вдыхания препаратов с помощью ингаляторов.

Вторая часть проекта "Лёгкое дыхание" - работа с молодёжью. Во владимирские школы, ссузы и вузы с лекциями о вреде табакокурения приходила врач психиатр-нарколог Нелли Мухина. В занятиях приняли участие 260 студентов и 150 школьников Владимирской области.

До конца года в рамках проекта пройдёт ещё два цикла занятий "Школы пациента с бронхиальной астмой". Записаться на неё можно по телефону 8 (904) 251-84-82