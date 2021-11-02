В Гусь-Хрустальном районе на пожаре пострадала 67-летняя женщина

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.12 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем частном жилом доме в деревне Долбино на улице Центральной.

Выехавшие на место ЧП сотрудники МЧС по прибытию обнаружили, что в связи с поздним обращением за помощью дом уже горел открытым пламенем. Также пламя охватило стоящую рядом хозяйственную постройку.

Пожарные справились с огнем, ликвидировав его на площади 120 квадратных метров. К сожалению, во время пожара травмы получила женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. В тушении принимали участие 10 человек из числа личного состава Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона на пяти пожарных машинах.