Во Владимире легковой автомобиль врезался в пустую автобусную остановку

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, дорожный инцидент случился в 22.40 в микрорайоне Оборино, что возле Спасского.

По предварительной информации, водитель «Жигулей» четвертой модели выехал за пределы дороги и на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта, которая на тот момент была пуста.

В результате водитель, личность которого сразу установить не удалось, был госпитализирован с серьезными травмами, однако в половине второго ночи скончался в медучреждении.

По сведениям Госавтоинспекции автомобиль принадлежал жителю Юрьев-Польского 1999 года рождения.

В настоящее время по факту произошедшего в ГИБДД проводится проверка.