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Происшествия2 ноября 2021 10:15

Во Владимире легковой автомобиль врезался в пустую автобусную остановку

К счастью, из-за позднего времени на ней никого из людей уже не было
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, дорожный инцидент случился в 22.40 в микрорайоне Оборино, что возле Спасского.

По предварительной информации, водитель «Жигулей» четвертой модели выехал за пределы дороги и на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта, которая на тот момент была пуста.

В результате водитель, личность которого сразу установить не удалось, был госпитализирован с серьезными травмами, однако в половине второго ночи скончался в медучреждении.

По сведениям Госавтоинспекции автомобиль принадлежал жителю Юрьев-Польского 1999 года рождения.

В настоящее время по факту произошедшего в ГИБДД проводится проверка.