Во Владимирской области выявили первый случай заболевания гриппом

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшую неделю к медикам в регионе обратилось 15 589 человек с признаками ОРВИ, среди них 5 394 ребенка. Интенсивный показатель составил 115,5 на 10 тысяч населения, а пороговый уровень заболеваемости выше на 64,1%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 190,5%.

Во Владимире за ту же неделю зарегистрировано 4 970 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 1 684 ребенка. Показатель заболеваемости на территории города составил 139,2 на 10 тыс. населения. Пороговый уровень заболеваемости выше на 46,9%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в одной возрастной категории от 15 лет и старше на 210,4.

Лаборантами проведено 182 исследования. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы и аденовирусы, сезонная коронавирусная инфекция). Также выявлен один случай гриппа A(H3N2) у ребенка в возрасте от 3 до 6 лет. При этом в прошлом году в области гриппом не заболел никто. Специалисты связывают это с удачно проведенной прививочной кампанией.