В Муроме у бизнесмена изъяли контрафактные сигареты на 15 миллионов рублей

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, следователи Муромского СО завершили расследование уголовного дела по факту приобретения и хранения в целях сбыта немаркированной табачной продукции.

По версии следствия, 36-летний предприниматель из Мурома с декабря 2020 по июль 2021 года купил через интернет и хранил в гараже, а также в арендованном складе порядка 145 тысяч пачек различных марок сигарет. При этом весь табак был контрафактный, не промаркированный специальными акцизными марками.

Общая стоимость изъятого табака потянула на 15,5 миллионов рублей. Изъятие состоялось 8 июля текущего года.

Сам предприниматель вину признал полностью и раскаялся. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд, куда оно передано с утвержденным обвинительным заключением.