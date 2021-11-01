В Александрове хотят открыть круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

31 октября врио губернатора Александр Авдеев посетил Александров. В районе от коронавируса привилось чуть более 34 процентов взрослого населения – этот показатель ниже среднего по области.

- Если не получается привезти людей для вакцинации в стационарные пункты, надо самим дойти до них. Если потребуется, подключим волонтёров-медиков и центры социальной защиты. Наша задача – ускорить создание коллективного иммунитета, сдержать рост заболеваемости. Тем более вакцины в регионе достаточно, - подчеркнул Авдеев.

Врио губернатора также поручил проработать вопрос организации в городе круглосуточного пункта вакцинации, наладить обмен опытом среди врачей по протоколам лечения пациентов с тяжёлой степенью заболевания, а также укрепить медицинские службы и скорую помощь студентами Александровского медицинского колледжа. Например, молодёжь можно задействовать в обработке поступающих вызовов, количество которых во время пандемии выросло в разы.

- В районе действует ковидный госпиталь на 100 коек, месяц назад он был переведён из Карабаново в Струнино. Хорошо оснащённый, высокоэффективный, с кислородной подстанцией, реанимацией и всем необходимым лекарственным обеспечением. Для терапии амбулаторных больных имеется запас противовирусных препаратов, жаропонижающих, антибиотиков, – доложил главврач районной больницы Валерий Янин. – Однако есть и острые вопросы, в решении которых рассчитываем на региональную власть. В первую очередь это износ больничного городка и его инфраструктуры. Наша районная больница занимает 50 зданий, многие из которых требуют ремонта.

Глава региона призвал ускорить подготовку проектной документации, чтобы по программе модернизации первичного звена здравоохранения уже в 2022 году капитально отремонтировать Александровскую поликлинику.