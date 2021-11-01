В Гусь-Хрустальном семнадцатилетний подросток погиб от удара током

Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего в г. Гусь-Хрустальный. 31 октября около 16.30 в дежурную часть местного ОВД России поступило сообщение из Центральной районной больницы о смерти семнадцатилетнего юноши.

По предварительным данным, в этот день подросток гулял в компании сверстников и щалез на высоковольтный столб электропередачи недалеко от железной дороги. Во время спуска с него мальчик зацепился одеждой за провод и получил удар током, упал на землю и скончался на месте происшествия.

Органами прокуратуры области выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибшего. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.