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Происшествия1 ноября 2021 11:39

В Муроме один человек пострадал в столкновении легковых автомобилей

Авария случилась в седьмом часу утра 31 октября на Радиозаводском шоссе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД МВД России по Владимирской области, в 6.50 водитель «Лады Гранты» 1973 года рождения, поворачивая налево в районе дома №4 по улице Радиозаводское шоссе, не уступил дорогу ехавшему прямо навстречу автомобилю «Лада Калина», за рулем которой находился парень 1986 года рождения.

Удара избежать не удалось. В результате водитель «Калины» получил травмы. К счастью, он оказались не сильными — помощь молодому человеку оказали на месте.

В настоящее время Госавтоинспекция по данному факту проводится проверка.