В Муроме один человек пострадал в столкновении легковых автомобилей

Как сообщает Управление ГИБДД МВД России по Владимирской области, в 6.50 водитель «Лады Гранты» 1973 года рождения, поворачивая налево в районе дома №4 по улице Радиозаводское шоссе, не уступил дорогу ехавшему прямо навстречу автомобилю «Лада Калина», за рулем которой находился парень 1986 года рождения.

Удара избежать не удалось. В результате водитель «Калины» получил травмы. К счастью, он оказались не сильными — помощь молодому человеку оказали на месте.

В настоящее время Госавтоинспекция по данному факту проводится проверка.