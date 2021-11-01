В Спасо-Евфимиевом монастыре представили мозаичную икону «Спас на троне»

фото ВСМЗ

В музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» представили мозаичную икону «Спас на троне», украсившую Памятник-часовню на месте погребения Дмитрия Пожарского, сообщает пресс-служба ВСМЗ.

До недавнего времени воссозданный в 2000-е годы на народные пожертвования монумент в отличии от своего исторического прототипа был украшен лишь репродукцией с изображением мозаичной иконы. Исправить ситуацию удалось в рамках сотрудничества Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств и Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В создании иконы принимали участие семь талантливых студенток 6-ого курса факультета живописи. Произведение выполнено в мозаичной технике, которая имитирует масляную живопись.

- На кропотливую работу по восстановлению мозаики у студентов ушло около года, — поделился ректора МГАХИ им. В. И. Сурикова Анатолий Любавин. — Особенно хочется отметить вклад Зураба Церетели, который предоставил нам материалы.

Чин освещения мозаичного образа был проведен викарием владимирской епархии, епископом Ковровским Стефаном.