В Коврове произошел пожар на деревообрабатывающем производстве

30 октября в 13.20 поступило сообщение о пожаре в здании деревообрабатывающего производства по адресу: Ковров, ул. Муромская, д. 24. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Когда пожарные прибыли на место, горело в малярном цехе. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 170 квадратных метров. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.