Владимирца заставили вернуть деньги за обучение в военном училище

ФГКВОУ ВО «Ярославское ВВУ ПВО» Минобороны России обратилось в суд с иском к жителю Владимира о взыскании средств федерального бюджета, затраченных на военную и специальную подготовку. В обоснование требований указано, что с 01.08.2019 года он был зачислен в ФГКВОУ ВО «Ярославское ВВУ ПВО» Минобороны России на военную специальность «Применение подразделений и эксплуатация средств зенитных ракетно-пушечных комплексов ПВО», однако приказом начальника ФГКВОУ ВО «Ярославское ВВУ ПВО» Минобороны России от 03.04.2020 был отчислен из училища по неуспеваемости. Контракт о прохождении военной службы владимирец не заключал.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований. Указал, что военная подготовка осуществлялась в период прохождения ответчиком срочной службы, в связи с чем указанные расходы в силу положений ст. 35 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» возмещению не подлежат. Контракта с военным училищем он не заключал. На учебу он поступил в 17 лет, по достижению совершеннолетия оставлен для прохождения срочной службы по призыву. Также указал, что не был предупрежден о том, что в случае отчисления по неуспеваемости за период обучения должен будет возместить денежные средства.

Принимая во внимание, что в ходе рассмотрения дела нашел свое подтверждения факт отчисления ответчика из училища в связи с его неуспеваемостью, суд пришел к выводу о законности и обоснованности заявленных истцом требований. Доводы ответчика о том, что понесенные истцом расходы не подлежат взысканию ввиду того, что период обучения проходил срочную службу по призыву, не предупреждался о возможности взыскания с него расходов в случае отчисления по неуспеваемости, не заключал контракт, а также находился в госпитале часть периода, судом не были приняты во внимание, поскольку на дату отчисления из военной образовательной организации высшего образования он достиг возраста совершеннолетия, вместе с тем не выслужил установленного срока военной службы по призыву и не имел права на увольнение с военной службы, в связи с чем был оставлен в ФГКВОУ ВО «Ярославское ВВУ ПВО» Минобороны России до окончания срока службы по призыву. Кроме того указано, что истцом предъявлены к взысканию с ответчика денежные средства, затраченные на его военную и специальную подготовку. Решение не вступило в законную силу.