Владимирские молодые педагоги вошли в число лучших по стране

Коллектив студентов и молодых педагогов Владимирской области вошёл в 20-ку лучших педотрядов страны и представит регион в финале, на очным этапе образовательного проекта по развитию деятельности педагогических отрядов лагерей актива России в рамках Всероссийского игрового Фестиваля «GAME_ПОЛАР». Изначально в соревнованиях принимали участие 145 педагогических отрядов. Состязания проходили на образовательной цифровой интернет-платформе «THE_GAME. Достижения».

- Выполняли игровые задания, всей командой вырабатывали победную стратегию. Снимали серию роликов о себе, об отряде, об отношении к детям и вожатской доле. Придумывали сценарии – и проводили мероприятия в детских коллективах. Так, был организован квеструм с элементами ролевой игры для воспитанников владимирского ДДюТ. Игровая задача укрыться от вируса в бункере, при этом сохранить ресурсы, найти ключ, и спасти своих товарищей от нехватки кислорода. Ребята успешно справились с заданиями, но самое ценное, что вынесли игроки понимание того, что в настоящей команде имеет значение каждый ее член и только общими усилиями можно достичь хороших результатов. Запоминающимся событием игры стала «Креативная фотосессия» мы сходили на ретро-склад! Наш педагогический отряд берет начало из 1978 года, и мы постарались воссоздать атмосферу советских лет – было здорово. Каждое задание необходимо было выполнить в самые сжатые сроки – и в этом тоже был вызов, поделилась впечатлениями старший комиссар Владимирского областного педагогического отряда «Родник» Ольга Гусева.

Теперь владимирской команде предстоит уже очно встретиться с сильнейшими соперниками. Вместе с нашими ребятами за звание лучшего педотряда страны поборются команды из Москвы, Алтайского и Ставропольского краёв, Республики Мордовия, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Костромской, Омской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Всероссийский игровой фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «GAME_ПОЛАР» пройдет с 1 по 7 декабря в Москве.