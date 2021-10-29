В Судогде двое ковровчан совершили кражу кошелька в местной больнице

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении кражи кошелька с деньгами, совершенной в начале сентября.

Тогда в полицию обратилась жительница Судогды, рассказавшая, что у нее пропал кошелек, в котором было немного денег и несколько банковских карт. Кошелек исчез после посещения медицинского учреждения.

Оперативники в ходе работы выяснили, что к краже могут быть причастны двое приезжих из Коврова, которых на днях удалось задержать.

Мужчины сознались в краже и рассказали, что успели несколько раз воспользоваться чужими банковскими картами при оплате покупок. Общая сумма ущерба хозяйке кошелька составила 7000 рублей.

В настоящее время по факту кражи следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.