Владимирцам предлагают порадовать врачей шоколадками и конфетами

Владимирский штаб #МыВместе активизирует свою работу. Волонтеры поддержали всероссийскую акцию "Маленькие радости для врачей".

- Владимирские медики трудятся не покладая рук, сейчас работа стала особенно напряжённой. У каждого есть возможность немного скрасить их тяжёлые будни и подарить простые сладости - необязательно огромными коробками, достаточно и нескольких шоколадок, - говорят в штабе.

2 ноября волонтеры штаба централизованно повезут угощения врачам. Присоединяйтесь! Маршрут такой: 10 часов - Владимирская городская больница №2, 10.20 - Владимирская областная станция переливания крови, 11.20 - Областная клиническая больница, 12.20 - Владимирская городская больница №5.

Кроме того, штаб набирает волонтеров. Нужно разносить продукты и лекарства одиноким людям, а также тем, кто вынужден сидеть на самоизоляции, участвовать в акциях, обрабатывать заявки, быть открытым и готовым прийти на помощь.

Регистрация волонтёров на сайте .

По всем вопросам можно обращаться к руководителю Владимирского штаба #МыВместе Светлане Георгиевой по телефону: 8 (920) 945-02-97.

Телефон горячей линии для тех, кто нуждается в помощи волонтёров 8 800 200 34 11.