В Юрьев-Польском районе ремонтник продал знакомым автомобиль клиента

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в суд было передано уголовное дело по факту растраты, возбужденное на 33-летнего жителя одного из сел Юрьев-Польского района.

Как установлено следствием, в начале августа в полицию пришел житель Владимира, который рассказал об исчезновении его автомобиля. По словам мужчины, некоторое время назад он ехал на легковушке на дачу, но в какой-то момент машина сломалась.

На дороге к нему подошел незнакомец, предложивший помощь в ремонте. Владимирец согласился, и вместе они перегнали автомобиль к дому механика, а затем купили запчасти и обсудили дату окончания ремонта.

Однако, вернувшись за машиной, хозяин не нашел ни автомобиля, ни самого ремонтника. После этого он обратился в полицию и указал приметы подозреваемого. Ущерб он оценил в 35 тысяч рублей.

Полицейские в ходе работы задержали того самого «автомеханика», которым и оказался житель местного села. По словам мужчины, вместо ремонта он продал легковушку своим знакомым за 7000 рублей, а деньги потратил на себя.

Автомобиль полицейским удалось найти и изъять, его уже вернули законному владельцу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Юрьев-Польский районный суд.