Владимирское издание «Призыв» прекращает свою работу

Как сообщили 28 октября наши коллеги, издание «Призыв» - одно из старейших СМИ региона, через некоторое время будет закрыто — такое решение приняли учредители. На сегодняшний день владимирцам оно более известно, как сетевое издание «Призыв» с одноименным телевидением.

История издания началась в 1917 году, когда была создана газета «Голос народа», в 1920 году переименованная в привычный «Призыв». С таким названием газета выпускалась вплоть до 2017 года, после чего бумажный номер выпускать прекратили.

Тем не менее, с того момента и по сей день СМИ оставалось сетевым ресурсом. Когда именно произойдет окончательное прекращение работы «Призыва» - пока не уточняется.