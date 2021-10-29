В Александрове ликвидирован пожар в здании медицинского колледжа

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.13 на пульт пожарной связи поступила информация о задымлении в здании местного медицинского колледжа.

К месту ЧП выехали 25 сотрудников МЧС на девяти пожарных машинах. К счастью, оказалось, что на момент возгорания в здании никого не было. Тем не менее, по прибытии выяснилось, что пожар происходит на первом этаже здания с угрозой перехода на второй.

Пожарным в результате удалось потушить пламя на площади 40 квадратных метров, не дав ему перекинуться на все здание. Пострадали внутренняя отделка коридора и один из кабинетов, а также некоторые перекрытия между первым и цокольным этажами.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.