Во Владимире будут судить создателей подпольной нарколаборатории

Прокуратурой Владимирской области утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан России и Украины, которые, являясь членами организованного преступного сообщества. Они обвиняются по нескольким статьям: участие в преступном сообществе, незаконный сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Следствием установлено, что с октября 2018 года по июнь прошлого года обвиняемые на территории частного домовладения в Александровском районе Владимирской области создали лабораторию по изготовлению синтетических наркотических средств. Потом изготовленные наркотики с помощью тайников передавалиоптовым курьерам, которые в соответствии с отведенной им ролью доставляли их в различные регионы. При этом связь с организатором и кураторами злоумышленники поддерживали с помощью сайтов теневого сегмента сети «Интернет», сим-карт, оформленных на подставных лиц, а также анонимных мессенджеров, расчеты осуществлялись с использованием виртуальных платежных систем. Всего правоохранители задержали шесть членов преступного сообщества, из которых четверо выполняли роли, связанные с изготовлением наркотических средств, а двое являлись оптовыми курьерами. Из незаконного оборота изъято свыше 10 килограммов готового наркотика, а также химические вещества, из которых преступники могли изготовить свыше 50 килограммов наркотического средства.

В связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, уголовные дела в отношении двух человек, изобличивших остальных участников преступной группы и сообщивших о совершении ранее неизвестных правоохранительным органам преступлениях, выделены в отдельное производство. Данные дела предстоит рассматривать по существу Александровскому городскому суду.

Уголовное дело в отношении остальных соучастников направлено во Владимирский областной суд. За совершение инкриминируемых преступлений участникам преступного сообщества может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.