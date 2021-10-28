Владимирской области одобрен кредит на покупку городских автобусов

Как сообщил 27 октября на своей официальной странице в соцсети «Инстаграм» Марат Хуснуллин, сегодня восемь регионов страны получили одобрение заявок на поданные ранее инфраструктурные бюджетные кредиты.

В их числе вице-премьер назвал и Владимирскую область.

- Владимирская область закупит новые городские автобусы, - отметил Хуснуллин.

Так как от региона подавалась лишь одна заявка на инфраструктурный бюджетный кредит, речь идет о покупке автобусов для муниципального перевозчика Владимира. Ранее в мэрии отметили, что подали заявку на получение 253 миллионов рублей. На них планируется купить 17 городских автобусов, марку которых определят в ходе закупок.

Если все пойдет по плану, уже весной новые машины выйдут на улицы областного центра.