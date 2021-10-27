Во Владимирскую область приехали медики из Сибири, чтобы помочь с лечением коронавируса

Во Владимирскую область в конце октября приехало восемь медиков из Новосибирской, Смоленской областей и Ставропольского края для лечения пациентов с коронавирусом. Они уже начали оказывать консультативную и лечебную помощь в ковидных госпиталях Областной клинической больницы и Городской клинической больницы №5 г. Владимира. Всего в регион приехало три врача-анестезиолога-реаниматолога, пульмонолог, инфекционист и три медицинских работника среднего звена. Они будут помогать владимирским коллегам до середины ноября. Напомним, это не первый приезд во Владимирскую область медиков из других регионов в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В июне и декабре прошлого года у нас работали медработники из Москвы, Московской области и Башкирии.